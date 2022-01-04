شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل النادى الاهلى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات فى الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل، ويحاول مسئولو الأهلي إيجاد مخرج لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر، وتقام بطولة أفريقيا بالكاميرون فى الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

وانضم 9 لاعبين من فريق النادى الأهلى إلى قوائم منتخباتهم النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون من الفترة 9 يناير الجارى إلى 6 فبراير المقبل، ما يعنى أن الأهلى مهدد بفقدان أى لاعب يصل منتخب بلاده إلى نصف نهائى البطولة أو النهائى.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالتواجد مع الأهلى فى كأس العالم للأندية كالتالى: سداسى المنتخب الوطنى محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف، بالإضافة إلى على معلول المتواجد مع منتخب تونس، وأليو ديانج المتواجد فى قائمة منتخب مالى وبدر بانون المتواجد فى قائمة منتخب المغرب رغم اصابته بفيروس كورونا.

وبذلك ستتكون قائمة الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - على لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد هاني – كريم فؤاد – محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود متولي – أحمد نبيل كوكا- أكرم توفيق - بدر بانون - على معلول

خط الوسط: عمار حمدي – محمد محمود - أحمد عبد القادر – حسين الشحات – لويس ميكيسون – محمود عبد المنعم كهربا – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر- عمرو السولية - حمدى فتحى - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسام حسن – صلاح محسن - محمد شريف

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.