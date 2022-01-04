مكالمة من أنطاكية .. من هو "عمر أردوغان" الذي أقنع كهربا بالانتقال للدوري التركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر لمصراوي إن عمر أردوغان المدير الفني لنادي هاتاي سبور التركي أجرى مكالمة تيلفونية مع محمود عبد المنعم "كهربا" لإقناعه بالإنتقال إلى الدوري التركي.

ووصل وفد من نادي هاتاي إلى مصر قبل ساعات لعقد جلسة مع كهربا واتمام الصفقة مع مسئولي الأهلي.

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن كهربا رحب بعرض هاتاي ، بعد تلقيه مكالمة من مدرب النادي الذي يقع في مدينة أنطاكيا تحدث خلالها بشكل إيجابي عن نجم الأهلي، وشجعه لقبول العرض، واعدا إياه بأن يكون له دور كبير في الفريق.

تركي - ألماني

عمر أردوغان هو مدرب تركي يحمل الجنسية الألمانية بجوار جنسيته الأساسية حيث إنه ولد في مدينة كاسل الألمانية في الثالث من مايو لعام 1977 ليبدأ مشواره الكروي هناك.

وأنطلقت مسيرة المدرب الذي يبلغ من العمر 44 عاماً من مدينته الألمانية حيث لعب لصفوف هيسن كاسل منذ عام 1995 واستمر حتى عام 1997 لينتقل إلي نادي لوهفيلدين الألماني ثم سانت باولي ويلعب معه موسم أيضاً قبل العودة إلي تركيا.

المدرب الذي يشغل مركز قلب الدفاع ويتمتع بقامة فارعة حيث يبلغ طوله 191 سم بدأ مسيرته في بلده عام 1998 في نادي إيرزوروم سبور ولعب معه 91 مباراة وسجل له 4 أهداف وصنع 3 حت عام 2001 لينتقل بعد إلى ديار بكر سبور ليلعب له موسمين ويشارك معه في 60 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

المحطة الأبرز في مشوار أردوغان كانت الإنتقال عام 2003 إلى نادي جالاتا سراي ليشارك معه في 20 مباراة ويسجل هدفين ليرحل بعد موسم واحد فقط إلى نادي ملاطية سبور ويلعب له لمدة موسمين ويشارك 58 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدف .

في موسم 2006-2007 تنطلق الرحلة الأطول لأردوغان في ملاعب كرة القدم مع نادي بورصا سبور الذي لعب له حتى اعتزال كرة القدم ولمدة 7 مواسم حيث لعب 216 مباراة سجل فيهم 16 وصنع 11 .

ولعب أردوغان 3 مباريات بقميص تركيا في تصفيات أمم أوروبا عام 2010 بعد تتويجه مع بورصا بلقب الدوري التركي حيث كانت أولى مبارياته في التاسع من مارس أمام كازاخستان وفاز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة ثم لعب في نفس التصفيات أمام بلجيكا وفاز منتخب بلاده 3-2 ثم كانت أخر مشاركاته أمام ألمانيا بلد مولده وخسرها بثلاثية نظيفة.

ولعب أردوغان 448 مباراة في مشواره الكروي سجل فيهم 28 مبترتو وصنع 17 وحصل على 64 إنذار و8 كروت حمراء.

مساعد وعضو مجلس إدارة

بدأ أردوغان مشوراه التدريبي فور إعتزاله كرة القدم ورفض عرضاً من نادي بورصا سبور للعمل مساعداً للمدرب حكمت كرمان ليعمل مساعداً لمدربه الأسبق في بورصا أرطغرل ساجلامفي فريق الرديف لنادي اسكيشير سبور واستمر لمدة عام ليصعد بعدها مساعداً في الفريق الأول وبعدها بموسم عمل مساعداً في الفريق الأول بورصا سبور .

في موسم 2016-2017 خاض أردوغان تجربة جديدة وأصبح عضو في مجلس إدارة نادي توزلا سبورت ولكنه لم يستمر سوى موسم ليعود ويعمل مساعداً للمدرب في نادي بورصا سبور حيث عمل مساعداً لسيميت أيبابا ومسعود بقال لمدة موسمين قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة.

الرجل الأول

في يناير 2020 بدأ أردوغان مشواره كمديراً فنياً وتولي تدريب فاتح كاراجومروك في دوري الدرجة الأولى التركي. ولعب معهم 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في وخسر مباراة واحتل مع فريقه المركز الخامس في ترتيب الجدول.

مع نهاية الموسم انتقل أردوغان لتدريب هاتاي الذي كان صعد للدوري الممتاز التركي بعقد يمتد لثلاثة مواسم لينهي معهم الموسم الماضي جدول الترتيب في المركز السادس بعد أن لعب 40 مباراة فاز في 17 وتعادل في 10 وخسر 13 فيما يحتل الموسم الحالي المركز الخامس بعد مرور 19 جولة بعد أن فاز في 10 مباريات وتعادل مباراتين وخسارته 7 ويفصله فقط نقطة عن إسطنبول باشاك شهير صاحب المركز الثالث.

طريقة لعب ومباريات لا تنسى

يفضل أردوغان طريقة 4-2-3-1 المناسبة لكهربا حيث لعب معظم مبارياته الـ 74 وهو مديراً فنياً بها باستثناء 14 مباراة تغيريت طريقتها فيها بين 4-1-4-1 و 4-4-2 و3-4-3 .

ويعد الفوز بسداسية نظيفة الذي حققه الموسم الماضي على أنطاليا سبور هو الأكبر في مسيرته التدريبية ومن بعده الفوز على ألانياسبور بخماسية نظيفة أغسطس الماضي .