شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء إجازة الـ 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق النادى المصرى تدريباته اليوم، الثلاثاء، بأحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، استعداداً للمشاركة فى كأس الرابطة، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة التى امتدت لـ10 أيام بعد خوض الفريق البورسعيدي مباراة الجولة الثامنة فى الدوري العام، والتي خسرها المصري أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" عن وقوع النادي المصري في المجموعة الثالثة لمواجهة القطن الكاميرونى ومازيمبي خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من: أوتوهو (الكونغو) - المصري (مصر) - القطن (الكاميرون) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في دور المجموعات كالتالي ..

