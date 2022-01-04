اخبار الرياضه

وزير الرياضة يحسم الجدول حول وجود تجاوزات مالية داخل نادي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة وجود تجاوزات مالية في نادي الزمالك.


وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوزارة هي الجزء الأخير الذي يجب أن يرى كل الأشياء وهناك قانون يحدد الصلاحيات"، مردفا: "في هذه الفترة وضحنا وصرحنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية".


وأشار: "لم يأت إلينا أي شيء بتجاوزات مالية داخل نادي الزمالك"، متابعا: "تقارير الجهاز المركزي والتقارير الموجود تم تحويلها لجهة الاختصاص، وليس لدينا تعليق ولا نحكم على تجاوزات أو لا".


وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "لم يأتي إلينا رد من الجهات القضائية بحدوث تجاوزات مالية في ناجي الزمالك".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا