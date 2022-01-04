شكرا لقرائتكم خبر عن حسم إقامة انتخابات الزمالك يوم 11 نوفمبر المقبل وفى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو وزارة الشباب والرياضة موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك يوم 11 فبراير المقبل، على أن تُجرى الانتخابات على يوم واحد، ووفقاً للائحة الاسترشادية، كما تم قبول أوراق ترشح جميع المرشحين الذين بلغ عددهم 71 شخصا.