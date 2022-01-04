شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 3 أيام استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون تدريباته اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات ثلاثة أيام هى السبت والأحد والاثنين.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى إقامة مباراة ودية الجمعة المقبل على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، فى إطار برنامجه الإعدادى قبل استئناف المسابقات المحلية.

وبدأ الجهاز الإدارى للدراويش البحث عن منافس الفريق خلال هذه التجربة التى يسعى من خلالها "براون" فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه كبروفة قوية قبل المشاركة فى كأس الرابطة.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه، من أجل تحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف، وهو ما يصب فى صالح الفريق، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق.