شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: استبعادى من المنتخب يمنحنى دافعا لبذل الجهد.. وبيراميدز سيحقق بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، أنه حزين جدا لاستبعاده من منتخب مصر في بطولة العرب وبطولة أمم أفريقيا المقبلة وابتعاده عن المنتخب منذ فترة كبيرة.

وقال نبيل عماد دونجا، خلال حواره لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "استبعادى من المنتخب يمنحنى دافع لبذل أقصى جهد، وحزين لعدم التواجد مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، وبطولة كأس العرب كانت بمثابة الإعداد القوى للمنتخب".

وأضاف نبيل دونجا: "شاركت أساسيا مع كل مدربى بيراميدز في أول موسم رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها النادى، واستفدت كثيرا من عبد الله السعيد وعمر جابر واستمع لهما دائما، وهما إضافة كبيرة للنادى وكذلك رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى".

وتابع نجم بيراميدز: "بيراميدز منافس قوى للأهلى والزمالك وسيحقق بطولة هذا العام، لأن الفريق هذا الموسم مختلف عن المواسم الماضية وأصبحنا نلعب من أجل الفريق وكمجموعة، وإيهاب جلال بصماته واضحة وله طرق مختلف كل مباراة".

واختتم: "فقدنا نقاطا مهمة في الدورى أمام المصرى وإنبى رغم السيطرة المطلقة لنا طوال الـ90 دقيقة، خاصة مباراة المصرى الذى تقدمنا بهدفين نظيفين مع طرد لاعب المصرى، ولكن المباراة انتهت بالتعادل 2/ 2، ومباراة الاتحاد السكندرى الأفضل لفريق بيراميدز هذا الموسم".