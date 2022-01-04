شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرفض التفريط في أحمد ياسين وكريم بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن القرعة أوقعت فريقه في مجموعة صعبة ببطولة كأس الرابطة والتي تم استحداثها هذا الموسم، من جانب رابطة الأندية.

وأضاف أشرف نصار، في تصريحات تليفزيونية، إن قرعة كأس الرابطة، أوقعت فريقه في مجموعة صعبة، ولكن البنك الأهلي لديه طموح، وهو المنافسة على لقب كأس الرابطة.

وأوضح أشرف نصار، إن ناديه لا يفكر في الاستغناء عن أى لاعب هذا الموسم، سواء كان أحمد ياسر او كريم بامبو، خاصة أن البنك الأهلي يأمل في التواجد ضمن الأربعة الكبار بالدوري الممتاز.

واختتم: "بطولة كأس الرابطة ستعود بالفائدة على الأندية المصرية خلال فترة توقف الدورى الطويلة والتي ستمتد لـ 40 يوما".