شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي يحتل وصافة التصنيف العالمي للخماسي الحديث لشهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل البطل الأوليمبي أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، وصافة التصنيف العالمي للخماسي الحديث لشهر يناير، وذلك وفقا للتصنيف الشهري للاتحاد الدولي للعبة .

حقق أحمد الجندي إنجازا تاريخيا بعدما توج بفضية الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.

وفاز شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي أقيمت اليوم في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عبر الإنترنت والمقام خلال الفترة من 27 حتى 28 من الشهر الجاري.