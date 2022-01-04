شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الكاميرون: وجود حارس خاص لـ محمد صلاح فى أمم أفريقيا تحت المناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إنه لم يتم التطرق حتى الآن لوجود حارس شخصي مع محمد صلاح، مشيرا إلى أنهم حصلوا على وعود بتأمين البعثة المصرية كاملة.

وأضاف المليجي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "لا نريد أن يظهر الشكل الذي كان في مباراة أنجولا ودخول الجماهير من أجل صلاح، ونتحدث في الفترة المقبلة لظهور المباريات بشكل منظم وغير عشوائي".

وتابع: "المسحة الخاصة بالجماهير التي ستحضر مباريات كاس الامم الافريقية ستكون مجانية".

وواصل صباح الإثنين، منتخب مصر الأول، تدريباته الاستعدادية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير.