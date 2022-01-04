شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر يتقدم باعتذار لـ"كيروش" على الهواء بقناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الإعلامي اسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، الاعتذار إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد هجومه عليه أمس بسبب تصريحاته عن تتويج منتخب مصر ببطولة افريقيا.

وقال الشاطر عبر برنامج البيت الكبير علي قناة الأهلي ، أن مسئولي اتحاد الكرة لم يهتموا بشرح كافة التفاصيل لكيروش عن بطولة أفريقيا وأن اعتذاره اليوم عن تصريحاته أمس أوضحت أن هناك خلل اداري كبير في اتحاد الكرة ,

وأوضح الشاطر ، تصريحات كيروش تؤكد أن اتحاد الكرة اتفق معه على أن الأهم التأهل إلى كأس العالم بقطر 2022 هو الأهم، وأن الفوز ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون لم يتم التطرق إليها كهدف أساسي، وهذه التصريحات لا ألومه عليها، لكن أوجه اللوم إلى من تعاقد معه، لأن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد.