شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يمنح الحكام الجدد فرصة الظهور فى كأس الرابطة واستخدام الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، منح الحكام الجدد فرصة للمشاركة فى تحكيم مباريات كأس الرابطة، المقرر إقامتها خلال فترة توقف الدورى الحالية نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وقال عبد الفتاح فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 أنه يدرس منح الفرصة من 7 إلى 10 حكام جدد، مشيرا إلى إبلاغه استخدام تقنية الفيديو فى المباريات من جانب أحمد دياب رئيس الرابطة.

وقدم عبد الفتاح الاعتذار للنادى المصرى عن إلغاء هدف صحيح له بداعي التسلل مسبقا.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كلا مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.