الإعلان عن ملاعب مباريات دور المجموعات لكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، ملاعب مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى، المقرر ان تقام خلال فترة التوقف الدولي أثناء فترة خوض المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير.

الزمالك سيواجه إنبي في الجولة الأولى يوم الجمعة 14 يناير في تمام الساعة 2:30 مساءً (استاد القاهرة الدولي)، قبل أن يلعب في الجولة الثانية أمام فاركو يوم الثلاثاء 18 يناير في تمام الساعة 2:30 مساءً (استاد الإسكندرية)، ويصطدم بغزل المحلة في الجولة الثالثة يوم السبت الموافق 22 يناير في تمام الساعة 5:00 مساءً (استاد القاهرة الدولي)، ويلعب أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة يوم الجمعة 28 يناير في تمام الساعة 2:30 مساءً (استاد بترو سبورت)، ويلتقي بنظيره طلائع الجيش يومالثلاثاء الموافق 1 فبراير في تمام الساعة 5:00 مساءً (استاد القاهرة الدولي).

أما الأهلي سيلعب في الجولة الأولى أمام الجونة يوم الخميس الموافق 13 يناير في تمام الساعة 2:30 مساءً (استاد الأهلي we السلام)، ويلتقي بنظيره الإسماعيلي في الجولة الثانية يوم الإثنين الموافق 17 يناير في تمام الساعة 2:30 مساءً (استاد برج العرب)، قبل أن يصطدم بالمقاولون العرب في الجولة الثالثة يوم السبت الموافق 31 يناير في تمام الساعة 5:00 مساءً (استاد الأهلي we السلام)، ويلعب أمام سموحة يوم الخميس 27 يناير بالجولة الرابعة في تمام الساعة 5:00 مساءً (استاد الإسكندرية)، ويواجه البنك الأهلي في الجولة الخامسة يوم 30 يناير في تمام الساعة 2:30 مساءً (استاد الأهلي we السلام).

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.