وزير الرياضة يكشف كواليس اجتماعه مع كيروش ومخالفات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه أكد للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أهمية بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة كانت صاحبة قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات هاتفية لقناة "إم بي سي مصر": "كارلوس كيروش يتمتع بسيرة ذاتية مميزة، وكان من الضروري تغيير الجهاز الفني والاستعانة بكيروش لاستعادة روح منتخب مصر، ورأينا روحا مختلفة في بطولة كأس العرب وهذا مكسب كبير".

وأضاف: "اطمأنيت خلال الاجتماع مع كيروش على الفريق والأداء والاستعداد لأمم إفريقيا".

وبسؤاله "هل بطولة أمم إفريقيا ليست هامة بالنسبة لكيروش"، رد وزير الرياضة: "كيروش لديه كل مباراة هامة وكل بطولة مهمة، والمكسب الشيء الأساسي وهكذا يخطط في مرحلة الإعداد للقمتين، الأولى تعد الكبيرة والبعيدة وهي الوصول لكأس العالم، والقمة الأخرى هي كأس الأمم الإفريقية".

وأكمل: "تحدثت مع كيروش عن القمتين، واستعرضت تاريخنا الإفريقي وفوزنا بلقب أمم إفريقيا 3 مرات متتالية بجانب استضافة النسخة الأخيرة بتنظيم كبير لكن لم تكن هناك حالة من الرضا من قبل المصريين، تحدثت معه كوزير دولة عن أهمية البطولة بشكل واضح، والمدرب تفهم الأمر".

وانتقل وزير الرياضة للحديث عن المخالفات المالية في الزمالك قائلا: "اتخذنا إجرائنا القانوني وعبَّرنا عنه دون النظر لأسماء وبقدر المستطاع تستمر المؤسسة، قلنا أننا لا نوجه اتهامات فهذا ليس دورنا وحوَّلنا الأمر لجهة الاختصاص، لكن لم يصلنا أي شيء بشأن صحة وجود مخالفات مالية في النادي".

وأوضح: "صدر حكم قضائي خلال فترة الانتخابات بعودة المجلس وقمنا بتنفيذه، التزمنا بالإجراء القانوني وطبقنا اللائحة الاسترشادية حفاظا على هذه المؤسسة".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته قائلا: "ليس من حق اللجنة الأولمبية إيقاف رئيس ناد، اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية من حقها فقط إيقاف نشاط اللعبة التي يمارسها النادي، إيقاف مجلس الزمالك كان بقرار وزارة الشباب والرياضة".