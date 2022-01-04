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ملف الخليج 365.. قرعة كأس الرابطة.. وكورونا يواصل ضرب صفوف برشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

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يونايتد يسقط أمام وولفرهامبتون في

يواصل ضرب صفوف

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