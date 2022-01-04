تقارير: جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حدد نادي جالاتا سراي التركي السعر المطلوب مقابل التخلي عن خدمات لاعبه مصطفى محمد، المطلوب حاليا في عدة أندية فرنسية.

وكان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي مطلع عام 2021 على سبيل الإعارة، وقرر النادي التركي تفعيل بند الشراء في عقده في ديسمبر الماضي مقابل 3.5 مليون يورو.

وذكر موقع "Fanatik" التركي أن جالاتا سراي يدرس بيع 3 من لاعبيه منهم مصطفى محمد، حيث يسعى للحصول على 55 مليون يورو مقابل بيعهم.

وأشار الموقع إلى أن جالاتا سراي حدد سعر بيع مصطفى محمد بـ10 ملايين يورو.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدة أندية فرنسية على ضم المهاجم المصري صاحب الـ24 عاما، أبرزها ليل وأولمبيك مارسيليا.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها أندية فرنسية للتعاقد مع مصطفى محمد، الذي كان ضمن دائرة اهتمامات بوردو وسانت إيتيان في وقت سابق.