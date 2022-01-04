الامارات | راشد لوتاه: فضية آسيا بداية المشوار وهدفي «ذهبية القوة البدنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد لوتاه: فضية آسيا بداية المشوار وهدفي «ذهبية القوة البدنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب منتخب الإمارات للقوة البدنية راشد جمال لوتاه (24 سنة) الفائز بالميدالية الفضية بوزن 93 كيلوغراماً للرجال، في بطولة آسيا التي نظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع الاتحاد التركي في مدينة إسطنبول، أن ما حققه هو مجرد البداية، وأن طموحه المقبل هو الفوز بميدالية ذهبية. وجاءت الميدالية الفضية للوتاه، على الرغم من مشاركته الأولى مع منتخب الرجال، بعد أن سبق له تحقيق نجاحات مميزة مع منتخب الشباب. وقال راشد لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت في البطولة في فئة الرجال وهي أول بطولة لي في هذه الفئة مما شكّل لي تحدياً، وأشعر بالسعادة لعبوري نحو منصات التتويج الدولية، على الرغم من قصر فترة الاستعداد المكثف والتي بلغت نحو أربعة أسابيع، واخترت المشاركة في وزن تحت 93 كيلوغراماً، بينما في بطولات الشباب كنت أشارك في وزن 105، وهدفي دائماً هو تحطيم الرقم الآسيوي البالغ 315 كيلوغراماً بينما رفعت 302.5».

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