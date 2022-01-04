الامارات | «الإمارات للدراجات» يتعاقد مع السويسري جويل زوتر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراجات» يتعاقد مع السويسري جويل زوتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن اكتمال تشكيلته التي تضم 30 دراجاً لموسم 2022، بانضمام الدراج السويسري الشاب جويل زوتر البالغ من العمر 23 عاماً إلى صفوفه.

وينحدر زوتر من مدينة فروتيغن السويسرية، وأصبح دراجاً محترفاً عام 2020، حيث أمضى عامين في صفوف فريق احترافي قبل انتقاله إلى الإمارات للمشاركة في الجولة العالمية.

وسينضم زوتر إلى زملائه الجدد في المعسكر التدريبي المقبل في أليكانتي بإسبانيا، والذي ينطلق في الخامس من يناير الجاري.

وقال جويل زوتر: «يسعدني الانتقال إلى فريق الإمارات لخوض السباقات معه العام المقبل، وكثيراً ما كانت هذه الخطوة حلماً بالنسبة لي، وتمكنت أخيراً من تحقيقه، وأنا على أتم الاستعداد لبدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الرياضية الاحترافية، سأتواصل الأسبوع المقبل مع الفريق بفضل المشاركة في أول المعسكرات التدريبية معه، وأنا أتطلع إلى ذلك وإلى تحقيق أفضل النتائج مع الفريق».

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