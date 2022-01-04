الامارات | شباب الأهلي يكرر فوزه على عجمان.. وينتظر النصر أو الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكرر فوزه على عجمان.. وينتظر النصر أو الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز شباب الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على عجمان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد راشد في عجمان، سجله مهدي قايدي في الدقيقة 32.

وكان شباب الأهلي حقق الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، لينتظر الفائز من لقاء الوحدة والنصر الذي يقام اليوم لملاقاته في المرحلة المقبلة من المسابقة.

واستحق شباب الأهلي الفوز الذي سعى لتحقيقه خصوصاً في الشوط الأول، بعد أن ارتكب مدرب عجمان خطأ كبيراً بالإبقاء على الثنائي محمد إسماعيل والمحترف الأجنبي ميرال على مقاعد البدلاء، وفضل عليهما اللاعبين الشابين عبدالله جاسم، ومحمد صالح.

وأظهر شباب الأهلي خطورة حقيقية مع الدقيقة العاشرة عن طريق أحمد نورالله، الذي سدد كرة قوية من على حافة الصندوق تمكن الحارس علي الحوسني من السيطرة عليها.

واستطاع الفريق الضيف أن يعزز من أفضليته بتسجيل هدف عن طريق مهدي قايدي الذي استغل خطأ مشتركاً بين عبدالله جاسم ومحمد صالح، ليسدد كرة من مكان صعب داخل الشباك.

وتغيرت وضعية البرتقالي في الشوط الثاني بفضل التغيرات التي أجرها مدربه بنزول محمد إسماعيل وميرال وبلال يوسف، ليفرض عجمان سيطرته وأفضليته على شباب الأهلي الذي تراجع لاعبوه للخلف أمام المحاولات المستمرة لأصحاب الأرض لتعديل النتيجة.

وضاعت من البديل محمد هلال الذي لعب مكان فراس بالعربي المصاب فرصة سهلة للتسجيل، حينما وصلته الكرة وهو في مواجهة مع الحارس ماجد ناصر، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وحرم علي الحوسني فريق شباب الأهلي من تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لتسديدة البرازيلي إدواردو المنفرد.

• مدرب عجمان ارتكب خطأ كبيراً بالإبقاء على الثنائي محمد إسماعيل وميرال بمقاعد البدلاء.

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