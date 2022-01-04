الامارات | النصر يستهلم إنجازات بن غليطة في لقاء الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستهلم إنجازات بن غليطة في لقاء الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الوحدة العودة مجدداً لسكة الانتصارات، عندما يستقبل النصر عند الخامسة من مساء اليوم، في لقاء العودة للدور ربع النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى في دبي، قد انتهى بالتعادل السلبي، ما يجعل كل الأبواب مفتوحة أمام الفريقين لعبور تلك المرحلة من المسابقة، وبلوغ الدور نصف النهائي.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما ليسا في أفضل حال، فالوحدة فقد خمس نقاط كاملة في آخر مباراتين ضد اتحاد كلباء والجزيرة، أبعدته بشكل كبير عن صراع المنافسة، ليتسع الفارق بينه وبين العين المتصدر إلى تسع نقاط كاملة.

ويهم الوحدة ومدربه غريغوري التعويض في بطولة كأس المحترفين وكأس رئيس الدولة، والتي بلغ فيها الفريق الدور ربع النهائي. في المقابل، فإن النصر يدخل اللقاء وهو يعاني على صعيد النتائج، بعد فقدانه ثماني نقاط في آخر ثلاث مباريات، ليبتعد هو الآخر عن صراع المنافسة على لقب الدوري، لكن العميد يتطلع لعهد جديد مع قدوم رئيس مجلس الإدارة الجديد مروان بن غليطة، الذي سبق أن حقق النصر تحت قيادته ثلاثة ألقاب تاريخية، أعادت الأزرق للواجهة من جديد.

وحصل النصر مع بن غليطة على كأس رئيس الدولة عام 2015، بعد أن تخطى شباب الأهلي بركلات الترجيح، كما نال النصر لقب كأس الخليج العربي في العام ذاته، وللمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وامتدت نجاحات النصر مع مروان بن غليطة، حينما حقق لقب بطولة الخليج للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 2014 على حساب صحم العُماني.

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