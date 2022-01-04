الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهرُّب

يتهرب رئيس شركة كرة القدم من وكيل لاعبين من جنسية عربية يتردد على أروقة النادي لتسويق لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ يرفض المسؤول التعامل معه بعد أن ورط النادي في صفقة للاعب كان مستواه أقل من المتوقع.

فريق

استاء صحافيون من أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين، حيث يرفض مسؤولوه تماماً الحديث إلى وسائل الإعلام أو الرد على استفساراتهم، مكتفين بالمؤتمر الصحافي للمباريات.

ميزانية

اصطدم مدرب في دوري المحترفين بالميزانية الضعيفة المرصودة من إدارة النادي لدخول سوق الانتقالات الشتوية، وذلك على الرغم من معاناة الفريق في المسابقة والتحديات التي تواجهه في العام الجديد الذي ينافس فيه محلياً وخارجياً.

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