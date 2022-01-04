شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على شبابه 1/3 وديا استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الشباب بناديه 1/3 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار استعدادات الاتحاد لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز السيد سالم وميسي ونيمار، 3 أهداف خلال الشوط الثاني.

من ناحية أخرى، خضع حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مساء أمس، الأحد، دخل على أثرها إلى المستشفى، وحرص الجهاز الطبي لفريق الاتحاد على الاطمئنان على حالة اللاعب والتأكد من سلامته.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على الاتصال باللاعب للاطمئنان على حالته خلال الساعات الأخيرة.

وكان عاشور قد عاد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضي، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي.

ونفى عاشور، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التي تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء في الملاعب، ولم يقرر الاعتزال بعد.