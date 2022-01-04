أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 يناير 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 يناير 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من المغرب للاستفسار عن حقيقة توقيعه للأهلى، رابطة الأندية تمنح الفائز بكأس الرابطة 1.5 مليون جنيه والوصيف مليوناً، كهربا يوقع لـ"هاتاى" مقابل 3.5 مليون دولار ويسافر لتركيا الأسبوع المقبل.

الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من المغرب للاستفسار عن حقيقة توقيعه للأهلى

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة، عقب قضاء إجازته فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل الاستفسار من اللاعب عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي، فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير الجارى.

كهربا يوقع لـ"هاتاى" مقابل 3.5 مليون دولار ويسافر لتركيا الأسبوع المقبل

كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى وقع لفريق هاتاى التركى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

رابطة الأندية تمنح الفائز بكأس الرابطة 1.5 مليون جنيه والوصيف مليوناً

أعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

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