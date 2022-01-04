شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: أشرف بن شرقى سيرحل عن الزمالك ولا توجد مفاوضات للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب النادى الزمالك، سيرحل بنهاية الموسم عن الزمالك، ولن يجدد عقده مع الأبيض.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أشرف بن شرقى خلص مع نادى جديد من 3 أشهر ووقّع بشكل رسمي ولن يجدد تعاقده مع الزمالك واختار الرحيل".

وأضاف سيف زاهر: "بن شرقى اختار الرحيل ورفض الحديث مع أمير مرتضى منصور في مسألة التجديد، وقاله أنا خلاص ماشى وتعاقدت مع نادى آخر، وأمير حاليا بيخلص مفاوضات التجديد مع 9 لاعبين من الـ11 الذى يحق لهم التوقيع لأى نادي آخر".

وكشف مصدر بالزمالك، أن بن شرقي يرفض الحديث عن ملف التجديد للزمالك من عدمه مع أى من زملائه بالفريق، الأمر الذى يزيد الشكوك حول توقيعه للأهلي، على أن ينتقل لصفوف الفريق الأحمر مجانًا بنهاية الموسم الحاري.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك تنتظر عودة اللاعب لعقد جلسة والاستفسار عن حقيقة التوقيع للأهلي، مع فتح باب التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مرة أخرى على أمل الموافقة وإنهاء الملف بأسرع وقت.

وكان الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق سافرا إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.