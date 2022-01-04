شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فحص المرشحين تراجع طلبات الترشح في انتخابات الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت لجنة فحص المرشحين، برئاسة المستشار محمد دمرداش، مراجعة طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة الأولمبية المصرية، بعد غلق باب الترشح على الانتخابات المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل.

ولدى اللجنة الأولمبية مهلة تصل إلى 14 يوما من غلق باب الترشح لمراجعة طلبات الترشح، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط التي تنص عليها اللائحة، قبل إعلان القائمة النهائية، حيث تقدم 22 مرشحاً لخوض الانتخابات على 14 منصبا.