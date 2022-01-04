شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فحص المرشحين تراجع طلبات الترشح في انتخابات الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بدأت لجنة فحص المرشحين، برئاسة المستشار محمد دمرداش، مراجعة طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة الأولمبية المصرية، بعد غلق باب الترشح على الانتخابات المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل.
ولدى اللجنة الأولمبية مهلة تصل إلى 14 يوما من غلق باب الترشح لمراجعة طلبات الترشح، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط التي تنص عليها اللائحة، قبل إعلان القائمة النهائية، حيث تقدم 22 مرشحاً لخوض الانتخابات على 14 منصبا.
وحسمت التزكية 5 مناصب في انتخابات اللجنة الأولمبية، بعد غلق باب الترشح بشكل رسمي، وهم: علاء جبر - اتحاد القوس والسهم (نائب أول) وياسر إدريس - اتحاد السباحة (نائب ثانٍ) وشريف العريان - اتحاد الخماسي الحديث (أمين عام) ومحمد عبد المطلب - اتحاد السلة (أمين عام مساعد) وعبد العزيز غنيم - اتحاد الملاكمة (أمين صندوق).
وضمت قائمة المرشحين على منصب الرئيس المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية، واللواء أحمد ناصر، وفي منصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر، وفي منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس، وفي منصب أمين الصندوق الدكتورعبد العزيز غنيم، وفي منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبد المطلب.
وفي منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ترشح كل من: عبد المنعم الحسيني والدكتور الباسل عبد الله والأستاذ معتز عاشور وشريف كمال وشريف القماطي واللواء أيمن شويطه وتيمور أبو الخير ومحمد عبد المقصود وهشام مصباح وحسن العروسي والأستاذ مرزوق علي وعاصم السعدني وهشام التهامي واللواء حازم حسني لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم، ويضم المجلس عقب انتخابه النائبه آية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية.
ويتشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وثمانية أعضاء.