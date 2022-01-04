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أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 3/ 1/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 3/1/2021، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها، الأهلي يرسل قائمة الفريق للفيفا اليوم، استعدادا لكأس العالم للأندية، وثلاثي الأهلي يرفض الانتقال للإسماعيلي خلال الشتاء، وموسيمانى يناقش مع سامى قمصان برنامج إعداد الأهلى لكأس الرابطة.

ثلاثي الأهلي يرفض الانتقال للإسماعيلي خلال الشتاء

رفض ثلاثي النادي الأهلي، فكرة الانتقال للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية..

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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