شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 3/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 3/1/2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها، الأهلي يرسل قائمة الفريق للفيفا اليوم، استعدادا لكأس العالم للأندية، وثلاثي الأهلي يرفض الانتقال للإسماعيلي خلال الشتاء، وموسيمانى يناقش مع سامى قمصان برنامج إعداد الأهلى لكأس الرابطة.

ثلاثي الأهلي يرفض الانتقال للإسماعيلي خلال الشتاء