شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: رابطة الأندية تعمل على إعادة الكرة المصرية لمكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن عماد متعب، عضو رابطة الأندية، إن الرابطة تعمل على إعادة الكرة المصرية إلى مكانتها، وتنظيم مبارايات الدورى وإعادة الجهمور إلى المدرجات، وتطوير تقنية تصوير مباريات كرة القدم، وتابع:"كما أنه سيتم تصنيع كأس البطولة في إنجلترا".

وفى سياق آخر دعا "متعب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، لدعم المدير الفني لمنتخب مصر قائلا: " علينا دعمه الآن حتى نستطيع محاسبته في النهاية".

وتابع "متعب:" هو حاطط حاجة معينة في دماغه ويعمل على تنفيذها وفى بعض الأوقات نختلف معه ولكن حقق نجاحات في بعضها الآخر..وفى النهاية هو المدير الفني ومتحمل المسئولية علشان نعرف نحاسبه في النهاية".