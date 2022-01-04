شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس 0/3 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 0/3، فى إطار الجولة التاسعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

ويسعى فريق نادى الزمالك هذا الموسم إلى المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جنيس يتحقيق عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.

ونجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا، بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كلآ ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وتعتبر هذه الخطوة هى ثانى إنجازات المجلس الحالى المنتخب برئاسة ياسر قمر بعد بث مباريات الدورى الممتاز رجال وسيدات حصريا على الهواء مباشرة من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد وقنوات أون تايم سبورت.