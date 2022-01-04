العجيزى: كأس الرابطة أنقذ اللاعبين من الملل ونحتاج لتدعيم مركزين

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القاهرة - سامية سيد - أكد هانى العجيزى، المدرب العام لنادى سموحة، أن كأس رابطة الأندية المحترفة أنقذ اللاعبين من الملل بعد توقف الدورى لمدة 40 يوما؛ بسبب مشاركة المنتخب في أمم أفريقيا المقرر لها من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وقال هاني العجيزي، في تصريحات خاصة: كأس الرابطة جاء فى توقيت مهم وأنقذ لاعبى الأندية من التعرض للملل، وأن معظم الأجهزة الفنية كانت تعانى من التوقف وطول فترة التجهيز، خاصة الأندية التى شهدت استقرارا فى التشكيل والنتائج.

وأضاف العجيزى: أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، سيستغل كأس الرابطة للدفع بجميع اللاعبين، وإعطائهم الفرصة للمشاركة قبل التدعيمات الشتوية، وستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمشاركة اللاعب قبل الحكم سوء بالبقاء أو الرحيل.

وتابع: "فريق سموحة يعيش حالة من الاستقرار الفنى عقب الفوز فى آخر مباراتين أمام الإسماعيلى وطلائع الجيش، وأن فريقه يحتاج إلى تدعيم فى مركز الديفندر والجناح.

وأشار العجيزى إلى أن سموحة استعاد بعض المصابين خلال فترة التوقف التى شهدت عودة دافشا للتدريبات والمباريات التجريبية، مؤكدا أن أحمد سامى مدرب قدير، نجح فى التعامل مع جميع اللاعبين وتوظيفهم فى أكثر من مكان للاستفادة منهم.

وحقق نادى سموحة بقيادة أحمد سامى، الفوز على منتخب إسكندرية بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملاعب سموحة، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية التى ستقام 12 يناير الجارى، بعد توقف بطولة الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى في كأس أمم أفريقيا في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

وجاء هدف سموحة الوحيد في المباراة عن طريق أحمد حمص، في المباراة التي أشرك فيها أحمد سامى عددا كبيرا من اللاعبين للوقوف على مستوى البدلاء، والتي وصفها أنها جيدة.

ووقع سموحة في المجموعة الثانية في بطولة كأس الرابطة مع كل من الأهلى، والإسماعيلى والبنك الأهلى والجونة والمقاولون العرب، في القرعة التي أقيمت ظهر اليوم.

ويبدأ سموحة مبارياته يوم 13 يناير أمام الإسماعيلى في الخامسة مساء الخميس، ثم مواجهة البنك الأهلى الاثنين 17 يناير، ثم مواجهة الجونة 21 يناير، ثم الأهلى 27 يناير، وأخيرا مع المقاولون 31 يناير.

وعاد الأنجولى دافشا بعد غياب 3 أشهر عن المران، بعد إجرائه عملية في الكتف وخضع للعلاج الطبيعى، ويتم تجهيزه حاليا للمشاركة في كأس الرابطة.