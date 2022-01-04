شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات كأس الرابطة والتي أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة، وشهدت وقوع بيراميدز والمصرى والاتحاد وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من الأهلى والبنك الأهلى والإسماعيلى والجونة وسموحه والمقاولون، وجاءت المجموعة الثالثة الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وانبى. مواعيد مباريات المجموعة الأولى الأربعاء 12 يناير إيسترن كومباني أمام فيوتشر - الساعة 2:30 عصرا المصري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا بيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء الأحد 16 يناير فيوتشر أمام بيراميدز - الساعة 2:30 عصرا مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني - الساعة 5:00 مساء الاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساء الخميس 20 يناير إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرا بيراميدز أمام المصري - الساعة 5:00 مساء فيوتشر أمام مصر للمقاصة - الساعة 5:00 مساء الأربعاء 26 يناير المصري أمام فيوتشر - الساعة 2:30 عصرا الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا إيسترن كومباني أمام بيراميدز - الساعة 5:00 مساء الأحد 30 يناير فيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء إيسترن كومباني أمام المصري - الساعة 5:00 مساء بيراميدز أمام مصر للمقاصة - الساعة 5:00 مساء

المجموعة الاولي