شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: كأس الرابطة تجهز اللاعبين للدورى.. ومجموعتنا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، على قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وعلى وقوع فاركو ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقال عاطف حنفي، إن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في أقوى مجموعة في الثلاث مجموعات، هو احتكاك جيد وتجهيز للاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وحرص مدير الكرة بنادي فاركو، على توجيه الشكر إلى رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب على إقامة البطولة وتنظيمها بشكل جيد من حيث الملاعب، فضلا عن الدعم المقدم للأندية من أجل التسهيل للمساهمة في البطولة.

وأجريت قرعة كأس العرب، اليوم الإثنين، ووقع فريق فاركو ضمن المجموعة الثالثة مع أندية «الزمالك، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، طلائع الجيش، إنبي».