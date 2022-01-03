شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو مهاجم المصرى يتلقى عرضا للانتقال إلى سيراميكا مقابل 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أوستين أموتو، لاعب النادى المصرى، عرضا من سيراميكا خلال الميركاتو الشتوى الجارى، وذلك بقيمة مادية تصل إلى 2 مليون جنيه، وما زال نادى سيراميكا يترقب اللجنة التى ستدير المصرى خلال الفترة المقبلة لتقديم العرض بشكل رسمي.

ويحق لأموتو التوقيع لأى ناد، خاصة أن اللاعب يتبقى فى عقده 6 أشهر فقط مع النادى المصري.

وناشد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى السابق، وزارة الرياضة سرعة التدخل لإنقاذ الوضع فى النادى البورسعيدى، وذلك بعد انتهاء مدة المجلس السابق فى 24 ديسمبر الماضي.

وقال هاشم، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الوضع الحالى فى النادى المصرى يشهد حالة ركود إدارى تام، والنادى غير قادر على عقد صفقات أو تجديد عقود لاعبين؛ بسبب عدم وجود مجلس إدارة أو من يقوم بمهامه.

وأضاف هاشم، هذا الوضع لا يليق بالنادى المصرى كل الأمور الإدارية معطلة، كان ينبغى تعيين لجنة لإدارة النادى ولكن حتى الآن ليس هناك جديد، ولم نتواصل مع معين الشعبانى أو اللاعبين بعد انتهاء مهمتنا فى 24 ديسمبر الماضي.

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات فى الدورى، حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.