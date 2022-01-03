شكرا لقرائتكم خبر عن "روقة" لاعب الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد أشرف روقة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مما أثار حالة من الجدل.

وكتب "روقه"، عبر "ستوري" علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من أسوأ الابتلاءات اللي البني آدم بيتحط فيها، إن ربنا يجعله ذا منصب وذا قرار وهو يظلم الناس ويأكل حقها ويحط قواعد بمزاجه، ويوعد الناس بحاجات ويخلف بيها والمشكلة أنه ساعات ميكونش مديرك في الشغل، لا ده واحد جه عشان يسير أعمال لحد ما المدير يرجع الشغل تاني.. فاللهم انتقم من كل واحد بيظلم حد وياكل حق الناس وميديش للناس حقوقها".

يُذكر أن محمد أشرف روقة ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع القلعة البيضاء .

ومن ناحية أخري، أسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة كلا من: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا وطلائع الجيش".

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل مجموعة تضم 6 أندية و يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:-

الجولة الأولى: الجمعة 14 يناير

الزمالك × إنبي - الساعة 2:30 عصرا

الجولة الثانية: الثلاثاء 18 يناير

الزمالك × فاركو - الساعة 2:30 عصرا

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير

الزمالك × غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير

الزمالك × طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء