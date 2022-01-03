شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وسط العائلة والأصدقاء في زنجبار لقضاء إجازة توقف الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب إفريقي ييتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصور من إجازته التي يقضيها حاليا مع أسرته وعدد من الأصدقاء في سواحل جزيرة زنجبار الواقعة في شرق أفريقيا، حيث يقضي حالياً إجازة من الأهلي حتى يوم 8 يناير الجاري بسبب توقف الدوري.

وظهر موسيمانى في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو وسط عدد كبير من أصدقائه وعدد من العائلة، ليضيف مشاركة المكان الذي التقطت فيه تلك الصور، وكتب معلقاً "لقاء رائع مع زملائنا من جنوب أفريقيا يجعلنا فخورين".



موسيمانى واصدقائه



موسيمانى وعائلته والاصدقاء

يناقش الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، مع سامى قمصان، المدرب العام، لفريقه برنامج إعداد المارد الأحمر لمباريات كأس الرابطة، حيث يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي منافساته فى بطولة كأس الرابطة بمواجهة الجونة فى الجولة الأولى للبطولة الوليدة التى تم الكشف عن قرعتها منذ قليل.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من: "سموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب".

ويلعب الأهلي مع الجونة في الجولة الأولى الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصراً، ثم يلعب مع الإسماعيلي في الجولة الثانية يوم الإثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرا، وفي الجولة الثالثة يلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5:00 مساء ويلعب الأهلي مع سموحة في الجولة الرابعة يوم الخميس 27 يناير في الخامسة مساءً، ويختتم مواجهاته في المجموعة بمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2.30 في الجولة السادسة.