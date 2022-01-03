مصدر يكشف لمصراوي موقف عمرو بركات من التجديد للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر مقرب من عمرو بركات لاعب الجونة، عن وجود العديد من العروض للتعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن عمرو بركات ينتهي تعاقده مع الجونة بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض داخل مصر وخارجها.

وأضاف، أن عمرو بركات لديه عروض اهمها ناديي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، بالإضافة لعرض عرض في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح، أن نادي الجونة دخل في مفاوضات مع اللاعب من اجل التجديد، ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بتواجده في الجونة.

وأتم:" عمرو بركات سوف يحسم امره في توقيت اقصاه 15 يناير الجاري سواء بالتجديد او بالانتقال لأحد الأندية التي تفاوضه".