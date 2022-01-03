منافس منتخب مصر.. 23 محترف في أوروبا يرفعون لواء غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أيام قليلة وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، في بطولة مدججة بالنجوم والمحترفين في البطولات الأوروبية، وهو ما يفسر سبب اعتراض أوروبا على إقامة البطولة في منتصف الموسم.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، حيث يسعى لتصدر مجموعته من أجل العبور إلى ثمن النهائي واختيار طريق أقل صعوبة.

منتخب غينيا بيساو الذي يواجه مصر في مباراته الثانية في البطولة المقرر إقامتها يوم 15 يناير، بعد 4 أيام من المواجهة الأولى أمام نيجيريا، يبدو مجهولا لدى البعض، بسبب عدم وجود تاريخ كبير له، وعدم امتلاكه بعض من نجوم الصف الأول في أوروبا.

23 محترف في أوروبا

أعلن باسيرو كاندي المدرب الوطني لغينيا بيسياو قائمة فريقه لخوض منافسات أمم إفريقيا المكونة من 24 لاعبا، بينهم 23 لاعبا محترفا في أوروبا، ولاعب واحد في المملكة العربية السعودية.

تضم قائمة غينيا بيساو 12 لاعبا في الدوري البرتغلي، أبرزهم إيلانيو جوميز مدافع بورتو، بالإضافة إلى 6 لاعبين في الدوري الفرنسي، ولاعب واحد في كل من: قبرص، اسكتلندا، السعودية، إنجلترا، سويسرا، بولندا.

مشوار التصفيات

نجحت غينيا بيساو في التأهل إلى أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة التي ضمت تونس وليبيا وتنزانيا في تصفيات البطولة.

غينيا خاضت 6 مباريات في المجموعة، فازت في 3، وخسرت 3 مواجهات، ولم تحقق أي تعادل، فازت على ليبيا ذهابا وإيابا، ثم خسرت المباراتين أمام تونس، وفازت على تنزانيا مباراة وخسرت الأخرى.

سجل المنتخب الغيني في التصفيات 7 أهداف وتلقت شباكه مثلها، ليحصد في النهاية 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن تونس في الصدارة، ونقطتين فقط عن تنزانيا التي نافست من أجل المقعد الثاني.

تاريخ غينيا بيساو في أمم إفريقيا

لا تحظى غينيا بيساو بتاريخ كبير في أمم إفريقيا، حيث كانت مشاركتها الأولى عام 2012 في التنظيم المشترك للبطولة مع الجابون، وودعت خلالها المنافسات من ربع النهائي.

وكان الظهور الثاني عام 2015 عندما نظمت البطولة بمفردها، وحققت وقتها مفاجأة بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

خسرت غينيا الاستوائية نصف نهائي 2015 أمام غانا 3-0 ثم خسرت مجددا بركلات الترجيح أمام الكونغو الديموقراطية في مباراة المركز الثالث.

المواجهة الأولى

لم تتأهل مصر في مفاجأة كبرى لبطولة الجابون وغينيا الاستوائية عام 2012 بعد تتويجها باللقب 3 مرات متتالية، وبالتالي لم تواجه غينيا في مشاركتها الأولى، وهو الأمر الذي تكرر في عام 2015، لتصبح مواجهة بطولة الكاميرون هي الأولى بين مصر وغينيا بيساو.