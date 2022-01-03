منافس منتخب مصر.. نيجيريا "قليل التوفيق" عاشق مربع الذهب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

مواجهة جديدة تشهدها الملاعب الأفريقية بين فريقين تعد مبارياتهما من أقوى المواجهات في القارة السمراء، وذلك عندما يفتتح منتخبا مصر ونيجيريا مواجهاتهما في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وجهًا لوجه.

منافس مصر الأول في كأس أمم أفريقيا يعد عاشقًا للتواجد في المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا، إلا أنه غالبًا ما يغيب عنه توفيق التتويج باللقب في النهاية.

مشوار التصفيات

لم يكن مشوار منتخب نيجيريا في التأهل لكأس أمم أفريقيا بالعسير رقميًا، بعدما تأهل على حساب منتخبات سيراليون، بنين وليسوتو.

المنتخب النيجيري حقق الفوز في أربع مباريات على حساب بنين ذهابًا وإيابا، وكذلك ليسوتو، إلى جانب التعادل في مواجهتيه ضد سيراليون.

وتربع منتخب نيجيريا على صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة في ختام التصفيات بفارق سبع نقاط عن سيراليون أقرب ملاحقيه، مسجلًا 14 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

ولم يمتلك منتخب نيجيريا هدافًا بارزًا في مسيرته بالتصفيات، حيث جاء باول أونواتشو مهاجم جينك البلجيكي على رأس هدافي الفريق في المباريات الست برصيد هدفين فقط.

إقالة فنية

على الرغم من التأهل إلى كأس أمم أفريقيا والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، إلا أن الاتحاد النيجيري إتخذ قرارًا بإقالة المدير الفني الألماني جيرنوت رور في منتصف ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتولى النيجيري أوجوستين إيجوافون قيادة منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا المقبلة، وهو المدرب الذي لا يمتلك تاريخًا كبيرًا في مسيرته بعدما تولى تدريب عدد من الأندية المحلية في السابق.

تاريخ حافل

نسور نيجيريا الخضراء تمتلك تاريخًا حافلًا في كأس أمم أفريقيا، حيث سبق للفريق أن شارك في 19 نسخة سابقة من البطولة، كانت أولها عام 1963، لكنها شهدت خروجًا من الدور الأول.

نيجيريا احتاجت إلى 17 عامًا تاليًا للتتويج بأول لقب قاري عندما فازت بنسخة عام 1980 التي أقيمت على أرضها ووسط جماهيرها في أول استضافة للمنافسات أيضًا.

ويعد المنتخب النيجيري هو أكثر منتخب وصل إلى الدور قبل النهائي من كأس أفريقيا، بعدما نجح في الصعود إليه في 15 نسخة من بين 19 شارك بها في البطولة، وهو الرقم الذي يتقاسمه مع مصر.

وعلى الرغم من الصعود القياسي إلى المربع الذهبي، إلا أن منتخب نيجيريا يمتلك في رصيده ثلاثة ألقاب فقط ليأتي بعد مصر، الكاميرون وغانا في لائحة شرف البطولة.

المنتخب النيجيري هو أكثر منتخب حصل توج بالميدالية البرونزية في كأس الأمم بثمان ميداليات، كما أنه ثاني أكثر فريق حصل على الفضة بأربع ميداليات بعد المنتخب الغاني الذي يعد الأكثر خسارة في النهائي.

المشاركة الأخيرة لنيجيريا في كأس الأمم كانت في نسخة مصر 2019 والتي حصل خلالها الفريق على المركز الثالث في الترتيب الختامي، كما أن التتويج الأخير للفريق باللقب كان في نسخة جنوب أفريقيا 2013.

صدامات متوازنة مع مصر

سبق للمنتخب المصري أن ألتقى مع نظيره النيجيري في ثمان مناسبات سابقة بكأس أمم أفريقيا، حيث تفوق الفراعنة في ثلاث، وخسر مثلهم، وتعادل الفريقين في مباراتين.

المواجهة الأولى كانت في أول تواجد نيجيري بكأس الأمم عام 1963، وتفوق خلالها منتخب مصر بستة أهداف لثلاث، إلا أن النسور عادلوا الكفة في المواجهة الثانية عام 1976 والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف لاثنين.

ثالث المواجهة كانت عام 1980 التي شهدت تتويج نيجيري أول، وتفوق خلالها النسور بهدف نظيف، إلا أن عام 1984 شهد رابع المواجهات والتي انتهت مصرية بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

أول مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين كانت عام 1988 وكانت نتيجتها سلبية، ليعود بعدها المنتخب النيجيري للتفوق بهدف نظيف في عام 1990، قبل أن يتعادلا سلبيًا مجددًا عام 1994.

اللقاء الأخير بين مصر ونيجيريا عام في نسخة 2010 التي شهدت تتويج ثالث على التوالي باللقب للفراعنة، وتفوق خلالها الفريق بثلاثة أهداف لواحد في أنجولا.