إصابة يوسف المساكني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الإثننين، إصابة اللاعب يوسف المساكني بفيروس كورونا، بعد ان أثبتت التحاليل التي خضع لها اللاعب إيجابية العينة.

وشارك المساكني يوم 30 ديسمبر 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه العربي ضمن منافسات الدوري القطري.

وتنص قوانين ولوائح كأس افريقيا عدم السماح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد تم غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد امكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بكورونا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 9 يناير الجاري، حيث يقع المنتخب التونسي في مجموعة بجوار كل من موريتانيا، مالي وجامبيا.