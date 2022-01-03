شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: 30 يناير آخر مباريات الأهلى بكأس الرابطة بسب كأس العالم للأندية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، أنه تقرر أن يكون يوم 30 يناير آخر موعد لمشاركات الأهلى فى بطولة كأس الرابطة، حتى يتمكن من الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 12 من الشهر الجارى، فيما تقام بطولة كأس العالم للأندية والتى يشارك بها الأهلى من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

وأضاف عامر حسين، أن مباريات كأس الرابطة ستكون بحضور جماهيرى وبنفس العدد المسموح له بالحضور فى مباريات الدورى، كما أن أسعار التذاكر ستكون بنفس القيمة.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى أن مباريات كأس الرابطة سيطبق خلالها تقنية "الفار"، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا حتى لا تتعارض مع مواعيد مباريات كأس الرابطة.

وتعتبر هذه النسخة الأولى من البطولة الجديدة والتي تم استحداثها مع تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.

وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز إلى 3 مجموعات كل مجموعة 6 فرق، وتم وضع أندية الأهلـي، الزمالك، بيراميدز على رؤوس المجموعات.

وينطلق دور المجموعات يوم 12 يناير وينتهـي 30 من نفس الشهر ويخوض كل فريق 5 مباريات خلال دور المجموعات يتأهل ثلاثي الصدارة مع أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

وتُقام قرعة بين الـ 4 فرق لتحديد مواجهات قبل النهائي وتُلعب المواجهات بخروج المغلوب في شهر يونيو المقبل.

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