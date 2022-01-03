شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات كأس الرابطة والتي أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة، وشهدت وقوع بيراميدز والمصرى والاتحاد وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من الأهلى والبنك الأهلى والإسماعيلى والجونة وسموحه والمقاولون، وجاءت المجموعة الثالثة الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وانبى.

مواعيد مباريات المجموعة الأولى

الأربعاء 12 يناير

إيسترن كومباني أمام فيوتشر - الساعة 2:30 عصرا

المصري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

الأحد 16 يناير

فيوتشر أمام بيراميدز - الساعة 2:30 عصرا

مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني - الساعة 5:00 مساء

الاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

الخميس 20 يناير

إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرا

بيراميدز أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

فيوتشر أمام مصر للمقاصة - الساعة 5:00 مساء

الأربعاء 26 يناير

المصري أمام فيوتشر - الساعة 2:30 عصرا

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا

إيسترن كومباني أمام بيراميدز - الساعة 5:00 مساء

الأحد 30 يناير

فيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

إيسترن كومباني أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

بيراميدز أمام مصر للمقاصة - الساعة 5:00 مساء

مواعيد مباريات المجموعة الثانية

الخميس 13 يناير

الأهلي أمام الجونة - الساعة 2:30 عصرا

سموحة أمام الإسماعيلي -الساعة 5:00 مساء

المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الاثنين 17 يناير

الإسماعيلي أمام الأهلي - الساعة 2:30 عصرا

البنك الأهلي أمام سموحة - الساعة 5:00 مساء

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الإسماعيلي أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا

سموحة أمام الجونة - الساعة 2:30 عصرا

الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا

الجونة أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا

سموحة أمام الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الأحد 30 يناير

الأهلي أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

الإسماعيلي أمام الجونة - الساعة 5:00 مساء

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة

الجمعة 14 يناير

الزمالك أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو - الساعة 5:00 مساء

غزل المحلة أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء

الثلاثاء 18 يناير

فاركو أمام الزمالك - الساعة 2:30 عصرا

طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء

إنبي أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

السبت 22 يناير

فاركو أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا

الزمالك أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو - الساعة 2:30 عصرا

إنبي أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك - الساعة 5:00 مساء

الثلاثاء 1 فبراير

فاركو أمام إنبي - الساعة 5:00 مساء

سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الزمالك أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء