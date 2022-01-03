شكرا لقرائتكم خبر عن تشنج مفاجئ سبب حجز حسام عاشور فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت حالة تشنج مفاجئ تعرض لها حسام عاشور، لاعب وسط الاتحاد السكندري، فى نقله إلى المستشفى مساء أمس، الأحد، وخضع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية لمعرفة سبب تعرضه لتلك الحالة.

وأكد مصدر لليوم السابع، أن حسام عاشور تعرض لحالة تشنج مفاجئ خلال قيادته للسيارة عقب مران أمس، وقام زميله بنقله إلى المستشفى وسط شكوك بابتلاع لسانه، ليتم احتجازه بالمستشفى من أجل إجراء التحاليل والفوصات الطبية للاطمئنان عليه.

وكان عاشور قد عاد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضي، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقبتعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي.

ونفى عاشور، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التي تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء في الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من: محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.