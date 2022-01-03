شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لائحة كأس رابطة الأندية وجوائز البطولة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، لائحة كأس الرابطة المقرر إقامتها خلال فترة توقف الدورى الحالية نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وضمت اللائحة العديد من البنود المهمة، على رأسها ترتيب الفرق على النحو التالى:-

عدد النقاط التي يحققها كل فريق المواجهة المباشرة في حالة التعادل ينظر إلى فارق الأهداف بالطرح ( له – عليه ) . في حالة التساوى يتم اللجوء للفريق الذى أحرز أهدافا أكثر وفى حال التساوي يتم إجراء القرعة.

قرعة كأس رابطة الأندية (1)



قرعة كأس رابطة الأندية (2)



قرعة كأس رابطة الأندية (3)



قرعة كأس رابطة الأندية (4)



قرعة كأس رابطة الأندية (5)



قرعة كأس رابطة الأندية (6)



قرعة كأس رابطة الأندية (7)



قرعة كأس رابطة الأندية (8)



قرعة كأس رابطة الأندية (9)



قرعة كأس رابطة الأندية (10)



قرعة كأس رابطة الأندية (11)



قرعة كأس رابطة الأندية (12)



قرعة كأس رابطة الأندية (13)



قرعة كأس رابطة الأندية (14)



قرعة كأس رابطة الأندية (15)



قرعة كأس رابطة الأندية (16)



قرعة كأس رابطة الأندية (17)



قرعة كأس رابطة الأندية (18)



قرعة كأس رابطة الأندية (19)



قرعة كأس رابطة الأندية (20)



قرعة كأس رابطة الأندية (21)



قرعة كأس رابطة الأندية (22)



قرعة كأس رابطة الأندية (23)



قرعة كأس رابطة الأندية (24)