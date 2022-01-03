شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وتريزيجيه فى صورة طريفة على الطائرة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول، جمهوره ومتابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة لطيفة له مع زميله محمود تريزيجيه، خلال رحلتهم من بريطانيا إلى القاهرة، اليوم الاثنين، من أجل انضمام الثنائى إلى معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمباراته القادمة ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وظهر محمد صلاح في الصورة رفقة تريزيجه على متن الطائرة، وكان تريزيجيه نائمًا، بينما وقف صلاح خلفه لالتقاط الصورة مبتسمًا ومخرجًا لسانه فى مشهد طريف أمام الكاميرا.



محمد صلاح على انستجرام

يصل نجما المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه إلى القاهرة، اليوم الإثنين، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد حجز الطيران للثنائي وهو الموعد الذى يأتى بعد انتهاء مباراتيهما مع فريقيهما بالدورى الإنجليزى، حيث التقى ليفربول مع تشيلسي، بينما واجه أستون فيلا مع بريتفورد.



صلاح وتريزيجيه

من جانبه، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى أمس فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى، وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهزا تماما.