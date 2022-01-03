شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة كأس رابطة الأندية.. الأهلى مع سموحة والإسماعيلي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المجموعات الثلاث التى ستقام بها كأس الرابطة المقرر إقامتها خلال فترة توقف الدورى الحالية نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

بيراميدز

الاتحاد السكندرى

ايسترن كومبانى

فيوتشر

المصرى

المقاصة

الأهلى

سموحة

البنك الأهلى

الجونة

الإسماعيلى

المقاولون العرب

زمالك

فاركو

انبى

غزل المحلة

سيراميكا

طلائع الجيش

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كلا مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.

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