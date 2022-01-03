شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن تصميم درع جديد للدورى وتحمل تكاليف الفار والحكام..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، تصميم درع جديد لبطولة الدوري العام في الفترة المقبلة، وذلك على هامش تصريحاته فى مؤتمر الإعلان عن قرعة كأس رابطة الأندية المقرر خوضه خلال يناير الجاري.

وقال أحمد دياب، الرابطة وبرزينتيشن تتحملان تكلفة ملاعب بطولة كأس الرابطة، والرابطة أيضا تتحمل فلوس الحكام والفار في البطولة، مؤكد أنه سيتم تصميم درع جديد للدورى الفترة المقبلة.

وتعتبر هذه النسخة الأولى من البطولة الجديدة والتي تم استحداثها مع تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي. وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز إلى 3 مجموعات كل مجموعة 6 فرق ، وتم وضع أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز على رؤوس المجموعات.

وينطلق دور المجموعات يوم 12 يناير وينتهـي 30 من نفس الشهر ويخوض كل فريق 5 مباريات خلال دور المجموعات يتأهل ثلاثي الصدارة مع أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

وتُقام قرعة بين الـ 4 فرق لتحديد مواجهات قبل النهائي وتُلعب المواجهات بخروج المغلوب في شهر يونيو المقبل ، وستكون المشاركة في بطولة كأس الرابطة إلزامية على أندية الدوري الممتاز وبحضور جماهيري وبتطبيق تقنية الـ VAR.

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