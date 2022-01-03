شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام محمد صلاح وتريزيجيه لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، إلى المنتخب الوطني، حيث سينضم الننى غدًا الثلاثاء، فيما سينضم صلاح وتريزيجيه بعد غدٍ الأربعاء.

وكان من المقرر أن يصل محمد الننى ومحمد صلاح إلى القاهرة اليوم، الإثنين، قبل أن يتم تعديل موعد وصولهما وانضمامهما للمنتخب.

وينتظر المنتخب الوطنى أن ينضم لمعسكر الفريق اليوم كل من أحمد حجازي ومصطفى محمد المحترفان في الاتحاد السعودي وجالاطا سراي التركي.

وأدى المنتخب تدريبه اليوم فى الحادية عشرة صباحًا على الملعب الرئيسي بستاد القاهرة في اطار استعداداته للسفر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم 11 يناير الحالي بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.

وشارك في مران الفراعنة اليوم اللاعبون الـ 19 بينما أدى عمرو السولية تدريباته العلاجية، ومن المنتظر.