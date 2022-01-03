أحمد دياب: الأندية لن تتحمل مبالغ مالية.. وسندفع 100 ألف جنيه لكل نادٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه كان لديهم تحدي قبل تولي المهمة في ملف عودة الجماهير ، لافتا أن أول 7 جولات من عمر المسابقة جاءت مرضية.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس 1:" كان لدينا تحدي الدوري وعودة الجماهير وكانت اول ٧ جولات مرضية".

وأضاف: "رابطة الأندية لا تخترع لأننا نريد وضع مصر ومسابقتها الكروية في مكانها الطبيعي".

وتابع:" جدول كأس الرابطة في نسخته الأولى استثنائي بسبب كأس الأمم، ولكن بعد ذلك سيكون مستمر طوال الموسم وستكون بمثابة مصدر دخل للأندية".

وأكمل:" هدفنا عدم تحمل الأندية لأي مبالغ مالية من ملاعب وتقنية فيديو وحكام، وسيتم دفع ١٠٠ الف جنيه لكل نادي".

وأتم تصريحاته:" اعتقد ان المنافسة في كأس الرابطة ستكون قوية، وسيعطي منافسة كبيرة للعديد من اللاعبين، سيتم لعب نصف النهائي والنهائي في شهر يونيو".