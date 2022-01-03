تعرف على جدول مباريات "مجموعة بيراميدز" في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، عن مجموعة متوازنة لنادي بيراميدز.

وتقام البطولة خلال فترة التوقف الدولي أثناء فترة خوض المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير.

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية وتأتي أندية الأهلي، الزمالك وبيراميدز على رأس كل مجموعة، وبذلك يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

وجاء نادي بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة أندية: الاتحاد السكندري - ايسترن كومباني - فيوتشر اف سي - المصري - مصر المقاصة.

ونستعرض لكم جدول مباريات المجموعة الأولى:

الجولة الأولى

ايسترن كومباني وفيوتشر اف سي

المصري ومصر المقاصة

بيراميدز والاتحاد السكندري

الجولة الثانية

فيوتشر اف سي وبيراميدز

مصر المقاصة وايسترن كومباني

الاتحاد السكندري والمصري

الجولة الثالثة

ايسترن كومباني والاتحاد السكندري

بيراميدز والمصري

فيوتشر اف سي ومصر المقاصة

الجولة الرابعة

المصري وفيوتشر اف سي

الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

ايسترن كومباني وبيراميدز

الجولة الخامسة

فيوتشر اف سي والاتحاد السكندري

ايسترن كومباني والمصري

بيراميدز ومصر المقاصة