كم سيحصل الفائز بلقب كأس الرابطة؟.. عامر حسين يكشف الجوائز المالية للبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، القيمة المالية للفائز ببطولة كأس الرابطة التي ستقام لأول مرة وتنطلق يوم 12 يناير الجاري.

وقال حسين خلال قرعة البطولة: "كل نادِ سيحصل على 100 ألف جنيه نظير مشاركته في البطولة".

وتابع: "الفائز بلقب البطولة سيحصل على مليون ونصف جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه".

وواصل: "صاحب المركز الثالث سيحصل على نصف مليون جنيه، بينما يحصل الرابع على ربع مليون جنيه".

جدير بالذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن تواجد بيراميدز في المجموعة الأولى، الأهلي في المجموعة الثانية والزمالك في المجموعة الثالثة.. طالع نتائج المجموعات من هنا