تدريب صباحي لمنتخب مصر.. وانضمام حجازي ومصطفى محمد الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أدى منتخب مصر تدريبًا صباحيا اليوم الاثنين، على الملعب الرئيسي بستاد القاهرة في اطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وتنتهى في السادس من فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كل من السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.

وشارك في مران اليوم اللاعبون الـ 19 المنضمين لمعسكر المنتخب، بينما أدى عمرو السولية تدريباته العلاجية.

ومن المنتظر أن ينضم لمعسكر الفريق اليوم كل من أحمد حجازي ومصطفى محمد المحترفان في الاتحاد السعودي وجالاتا سراي التركي.

كما من المقرر أن يتواصل توافد المحترفين بالخارج بوصول محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي غدا ، فيما يكتمل صفوف الفريق بعد غد بوصول كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن "تريزيجيه " لاعب أستون فيلا الانجليزي.